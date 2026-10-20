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Aston Martin поздравила Honda с 500-м Гран-при

В Aston Martin и Honda отметят приближение 500-го Гран При специальным логотипом Honda500 на машинах Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо в Остине.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.10.2026, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Aston Martin поздравили мотористов Honda с 500-м Гран При. По данным команды, юбилейным станет этап в Остине, тогда как справочники называют этап в Мехико. В любом случае знаменательная дата уже близко.

К этому событию машины Лэнса и Фернандо на Circuit of the Americas получат специальный логотип Honda500. Инженеры Honda выйдут на работу в особой униформе.

В пятницу утром команда и сотрудники Honda соберутся на пит-лейн для памятной фотографии. В мероприятии примут участие Лэнс, Фернандо, Лоуренс Стролл и Эдриан Ньюи.

Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation: «С первого появления в Формуле 1 в 1964 году компания Honda пережила бесчисленные триумфы и трагедии на вершине автоспорта. Я рад, что Honda достигла этой важной вехи — 500 Гран При.

Хочу выразить благодарность болельщикам по всему миру, которые поддерживали Honda на каждом этапе её развития, всем партнёрам и гонщикам Honda, а также команде Aston Martin, с которой Honda объединилась, чтобы принять новый вызов.

С гордостью за нашу историю и достижения, Honda продолжает принимать вызов Формулы 1, стремясь порадовать своих болельщиков по всему миру».

Источник

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