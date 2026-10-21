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В Aston Martin представили раскраску машины к гонке в Остине

Aston Martin представила специальную раскраску к Гран При США в честь пятилетия партнерства с Cognizant, начавшегося после возвращения команды в Формулу 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2026, 19:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

К Гран При США команда Aston Martin подготовила особую раскраску машин, приуроченную к пятилетию партнерства с компанией Cognizant.

Лоуренс Стролл, исполнительный директор: «Компания Cognizant идёт вместе с нами с момента возвращения Aston Martin в Формулу 1 в 2021-м, и мы невероятно гордимся тем, что отмечаем пять лет этого партнерства. Настоящее партнерство — это то, которое продолжает развиваться. За последние пять лет обе компании значительно изменились, но наши общие амбиции и стремление двигаться вперёд остались неизменными.

Специальная раскраска машин в Остине – это наш способ отметить этот путь. Это видимое выражение благодарности компании Cognizant и её сотрудникам за пять лет сотрудничества, а также взгляд в будущее, где нас ждёт новая глава нашей совместной истории».

Источник

Лоуренс Стролл (18)Aston Martin (672)

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