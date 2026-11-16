Главная Новости Aston Martin В Aston Martin представили дизайн болида для этапа в Лас-Вегасе.
Новости

В Aston Martin представили дизайн болида для этапа в Лас-Вегасе.

Aston Martin представила специальную раскраску к Гран-при Лас-Вегаса: дизайн создан вместе с CoreWeave, чьи ИИ-системы анализируют радиопереговоры и данные.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.11.2026, 19:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Aston Martin показала оформление машин к Гран При Лас-Вегаса. Специальная раскраска разработана совместно с технологическим партнёром команды — компанией CoreWeave. В рамках проекта обновлённый дизайн появится на обеих машинах Aston Martin, в боксах команды и на шлеме Лэнса Стролла.

CoreWeave предоставляет Aston Martin решения на основе искусственного интеллекта. В частности, система расшифровывает и сохраняет переговоры по всем 40 радиоканалам, благодаря чему инженеры могут практически в реальном времени находить нужную информацию в расшифровках.

Ещё одним направлением сотрудничества стал подбор настроек машины. Модели CoreWeave сопоставляют данные из AI.R Tunnel с информацией, собранной на трассе. Это помогает инженерам определить, какие изменения настроек следует попробовать в первую очередь.

Джефферсон Слэк, коммерческий директор Aston Martin: «Гран При Лас-Вегаса даёт нам отличную возможность показать сотрудничество с CoreWeave с помощью специальной раскраски.

Самое интересное происходит за кулисами – CoreWeave помогает инженерам анализировать радиопереговоры практически в реальном времени и находить новые направления для развития аэродинамики. Речь не о технологиях ради самих технологий – мы хотим дать нашим специалистам инструменты, которые помогают пересматривать привычные подходы и находить новые возможности».

Источник

Aston Martin (708)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
НовостиСтатьи

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
СтатьиОбзоры

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация