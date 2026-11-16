В Aston Martin представили дизайн болида для этапа в Лас-Вегасе.

Команда Aston Martin показала оформление машин к Гран При Лас-Вегаса. Специальная раскраска разработана совместно с технологическим партнёром команды — компанией CoreWeave. В рамках проекта обновлённый дизайн появится на обеих машинах Aston Martin, в боксах команды и на шлеме Лэнса Стролла.

CoreWeave предоставляет Aston Martin решения на основе искусственного интеллекта. В частности, система расшифровывает и сохраняет переговоры по всем 40 радиоканалам, благодаря чему инженеры могут практически в реальном времени находить нужную информацию в расшифровках.

Ещё одним направлением сотрудничества стал подбор настроек машины. Модели CoreWeave сопоставляют данные из AI.R Tunnel с информацией, собранной на трассе. Это помогает инженерам определить, какие изменения настроек следует попробовать в первую очередь.

Джефферсон Слэк, коммерческий директор Aston Martin: «Гран При Лас-Вегаса даёт нам отличную возможность показать сотрудничество с CoreWeave с помощью специальной раскраски.

Самое интересное происходит за кулисами – CoreWeave помогает инженерам анализировать радиопереговоры практически в реальном времени и находить новые направления для развития аэродинамики. Речь не о технологиях ради самих технологий – мы хотим дать нашим специалистам инструменты, которые помогают пересматривать привычные подходы и находить новые возможности».