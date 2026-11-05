В Aston Martin обеспокоены происходящим на Ближнем Востоке

Гоночный директор Aston Martin Майк Крак сообщил, что сотрудники команды и их семьи обеспокоены предстоящими этапами в Катаре и Абу-Даби.

Перед стартом гоночного уик-энда в Сан-Паулу Крака спросили, насколько неопределённость влияет на подготовку к финальным гонкам сезона и готовы ли сотрудники команды отправиться в регион, где продолжаются военные действия. Он признал, что Aston Martin не может предоставить персоналу 100% гарантий безопасности в случае поездки на Ближний Восток.

Майк Крак: «С логистикой и запчастями особых проблем нет. Нужно просто рассчитать необходимое количество, а затем привезти в эти страны сотрудников команды. Вопрос с персоналом действительно важный. Все читают новости, следят за тем, что происходит в интернете. Какие-то сообщения соответствуют действительности, другие не так серьёзны.

К сожалению, в наше время больше всего просмотров собирают шокирующие новости и сообщения об угрозах. В команде возникают вопросы, потому что у сотрудников есть семьи, которые тоже беспокоятся и спрашивают, что происходит. Это непростая тема, и чем больше уверенности мы можем дать людям, тем лучше, но это не всегда возможно.

Нельзя гарантировать стопроцентную безопасность, поскольку временами мы и сами не знаем, что произойдёт дальше».