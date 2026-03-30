В Aston Martin пообещали устранить вибрации к Гран-при Майами

В пятницу во время гоночного уик-энда на трассе в Сузуке команда Aston Martin Honda провела испытания новой технической детали, направленной на уменьшение вибрации, ощущаемой пилотами. Несмотря на успешные тесты, решение использовать новинку в основной гонке принято не было.

Собранные в ходе испытаний данные теперь предстоит тщательно проанализировать инженерам коллектива. В команде сообщили, что после доработки детали рассчитывают полностью устранить проблему с вибрациями к этапу в Майами.

Гоночный директор Майк Крак поделился подробностями: «Мы подготовили новое решение, протестировали его на тренировке – и увидели определённый прогресс.

Я твердо уверен, что к Гран При Майами проблема будет полностью решена и больше нам не придется о ней говорить».