В Aston Martin пообещали устранить вибрации к Гран-при Майами

Aston Martin Honda протестировали новое решение для снижения вибрации на Гран При Сузуки и планируют полностью устранить проблему к этапу в Майами.
Демид Поршнев
30.03.2026, 10:52·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В пятницу во время гоночного уик-энда на трассе в Сузуке команда Aston Martin Honda провела испытания новой технической детали, направленной на уменьшение вибрации, ощущаемой пилотами. Несмотря на успешные тесты, решение использовать новинку в основной гонке принято не было.

Собранные в ходе испытаний данные теперь предстоит тщательно проанализировать инженерам коллектива. В команде сообщили, что после доработки детали рассчитывают полностью устранить проблему с вибрациями к этапу в Майами.

Гоночный директор Майк Крак поделился подробностями: «Мы подготовили новое решение, протестировали его на тренировке – и увидели определённый прогресс.

Я твердо уверен, что к Гран При Майами проблема будет полностью решена и больше нам не придется о ней говорить».

