Alpine активировала опцию в контракте с Колапинто

Франко Колапинто продолжит карьеру в Alpine в 2027 году. Как сообщает Autoracer, команда активировала опцион на продление контракта с аргентинским гонщиком, срок действия которого истёк в понедельник.

Команда из Энстоуна рассматривала несколько кандидатов на следующий сезон, включая Колапинто. В итоге Alpine решила сохранить Франко в составе и продолжить сотрудничество с ним и Пьером Гасли.

Во время Гран При Нидерландов в Зандфорте менеджеры Колапинто согласовали с Alpine последние детали соглашения. Теперь остаётся дождаться официального подтверждения продления контракта от команды.