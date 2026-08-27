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Alpine активировала опцию в контракте с Колапинто

Франко Колапинто останется в Alpine в сезоне-2027: команда воспользовалась опционом и сохранит состав с Пьером Гасли, ожидается официальное подтверждение.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.08.2026, 13:13·1 мин
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Фото: F1news.ru

Франко Колапинто продолжит карьеру в Alpine в 2027 году. Как сообщает Autoracer, команда активировала опцион на продление контракта с аргентинским гонщиком, срок действия которого истёк в понедельник.

Команда из Энстоуна рассматривала несколько кандидатов на следующий сезон, включая Колапинто. В итоге Alpine решила сохранить Франко в составе и продолжить сотрудничество с ним и Пьером Гасли.

Во время Гран При Нидерландов в Зандфорте менеджеры Колапинто согласовали с Alpine последние детали соглашения. Теперь остаётся дождаться официального подтверждения продления контракта от команды.

Источник

Франко Колапинто (195)Alpine F1 Team (443)

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