В Alpine снова осудили угрозы и проявления ненависти в интернете

Во время рестарта после ухода автомобиля безопасности на гонке в Баку Франко Колапинто попал в аварию. В результате инцидента гонку также не смогли продолжить Пьер Гасли и Ландо Норрис.

Произошедшее вызвало враждебную реакцию в отношении гонщиков, журналистов и сотрудников команд. В связи с этим Alpine вновь опубликовала заявление, в котором осудила угрозы и проявления ненависти.

Это стало уже третьим заявлением Alpine на данную тему после перехода Франко Колапинто в команду и последовавшей реакции его болельщиков. В мае прошлого года команда выступила против травли Джека Дуэна и его семьи. В этом году Alpine осудила угрозы убийством в адрес Эстебана Окона после инцидента в Китае. На этот раз поводом стала авария в Баку.

«Когда атакуешь на пределе, ошибки порой случаются. Но, независимо от результата, никто не должен подвергаться оскорбительным или враждебным комментариям.

Осуждение оскорблений в социальных сетях не направлено против какой-либо одной группы болельщиков или сторонников какой-либо одной команды или гонщика, это универсальная проблема, которую следует признать всем поклонникам этого спорта.

Как уже говорилось прежде, мы решительно осуждаем реакцию некоторых болельщиков в интернете и выражаем солидарность с Формулой 1, FIA и другими командами в стремлении искоренить подобные проявления. В последнее время это стало обычным явлением, что недопустимо.

Как участники и заинтересованная сторона этого спорта, мы должны высказаться и помочь в поиске решения. Мы продолжим тесно сотрудничать с организаторами и владельцами чемпионата, чтобы обсудить способы борьбы со злоупотреблениями в сети и поощрить здоровое спортивное соперничество, которым славится Формула 1 и которое делает её такой особенной», - сказано в заявлении Alpine.