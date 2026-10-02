В Alpine распределили пятничную программу в Сепанге

Пьер Гасли завершил вторую пятничную тренировку на трассе Сепанг с десятым результатом. Гонщик Alpine положительно оценил работу команды и скорость автомобиля. Его напарник Франко Колапинто показал худшее время в сессии. Однако из-за штрафа с потерей позиций на старте аргентинец отказался от коротких серий кругов и сосредоточился на подготовке к гонке.

Пьер Гасли (10-й): «Здорово вернуться в Малайзию. У меня связаны приятные воспоминания с этой трассой, ведь именно здесь я дебютировал в Формуле 1 в 2017 году. Спустя девять лет мы вернулись, и можно сказать, что здесь мало что изменилось – трасса по-прежнему доставляет удовольствие за рулём, а условия остаются очень жаркими и влажными, что создаёт дополнительные сложности для гонщиков.

Я считаю, что пятница для нас прошла неплохо, и мы закончили её в первой десятке. Как и ожидалось, сцепление с трассой было невысоким, и очевидно, что на шины действуют серьёзные нагрузки.

Наша машина работает неплохо, и в течение дня мы постепенно прибавляли, пробуя разные настройки с полным и пустым баком, как это обычно бывает по пятницам. Осталось внести несколько небольших корректировок и улучшений. Мы хорошо подготовились и с нетерпением ждём продолжения уик-энда».

Франко Колапинто (22-й): «У меня сегодня была специфичная программа на день, и мы её выполнили, сосредоточившись на работе с полным баком и темпе на длинной дистанции.

С учётом штрафа с потерей позиций на старте, полученного в Баку, и заменой нескольких элементов силовой установки, мы знаем, что в воскресенье мне предстоит обгонять соперников и пробиваться вперёд. Поэтому логично было как можно лучше подготовиться к гонке, поскольку даже в случае выхода в финал квалификации, я всё равно буду стартовать в конце пелотона.

Мы оценили множество разных вариантов настроек, и мой темп выглядел достаточно конкурентоспособным, не сильно уступая другим. Было здорово приехать на новую для меня трассу, на которой интересно пилотировать машину даже с полным баком.

Для всех гонка станет серьёзным испытанием из-за износа шин, жары и абразивного асфальта. На этой трассе легко перегреть шины, поэтому в гонке могут появиться разные варианты стратегии, что сделает её интереснее. Для нас это тоже может стать преимуществом, учитывая старт с последних позиций. Дополнительная переменная в стратегии может сыграть нам на руку».