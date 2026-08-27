Alpine продлила контракт с Колапинто

В Alpine определились с составом на 2027 год. Команда продлила контракт с Франко Колапинто, поэтому её дуэт пилотов останется неизменным.

Флавио Бриаторе, руководитель команды: «Мы очень рады подтвердить состав команды на 2027-й: Франко останется в команде, как и Пьер.

Я считаю, что стабильность очень важна. С гонщиками у нас теперь всё ясно, но хоть это важная часть общей картины, самое главное для нас – разработать и построить быструю машину. Это наш главный приоритет.

В этом году мы стали свидетелями того, как Франко по-настоящему вырос и стал великолепным гонщиком. Его результаты, особенно в Майами и Монреале, подтвердили то, что я и так знал: Франко заслуживает место в нашей команде и в Формуле 1. Уверен, Франко и Пьер будут и дальше показывать фантастические результаты на трассе, а вся команда будет неустанно стремиться к тому, чтобы мы боролись за лидерство и побеждали».

Франко Колапинто: «Я очень рад остаться в команде в 2027 году. Здесь я счастлив! В этом году мы добились значительного прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Ещё многое предстоит сделать, и я знаю, что команда напряженно работает над повышением эффективности и постоянным совершенствованием машины.

Наши долгосрочные цели очевидны – бороться с лучшими и побеждать. Я благодарен команде, Флавио и Стиву за доверие, оказанное мне как одному из пилотов, с которым команда планирует развиваться в будущем. С нетерпением жду, как всё сложится, и в первую очередь сосредоточусь на своей работе на трассе».