В компании Alpine пригласили сотрудников базы принять участие в тестах

Накануне команда Alpine провела съёмочный день на автодроме Сильверстоун, где автомобиль управлял Франко Колапинто. Помимо инженеров и механиков, за его пилотированием впервые наблюдали и сотрудники, работающие на базе коллектива.

На мероприятие доставили 40 сотрудников из Энстоуна, которые обычно не сопровождают команду на гонках и тестах, оставаясь на производственной стороне процесса. На этот раз им представилась уникальная возможность увидеть болид на трассе, лично услышать радиопереговоры Франко Колапинто с инженерами, понаблюдать за работой командных боксов и пообщаться с гонщиком и коллегами.

Представитель Alpine отметил: «Мы стремимся достичь максимального уровня взаимодействия, что поможет строить ещё более быстрые машины и улучшать отношения внутри коллектива».