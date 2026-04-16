Главная Alpine F1 Team В компании Alpine пригласили сотрудников базы принять участие в тестах
Новости

В компании Alpine пригласили сотрудников базы принять участие в тестах

Alpine устроила съёмочный день в Сильверстоуне с Франко Колапинто, пригласив 40 сотрудников базы для улучшения командной работы и обмена опытом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.04.2026, 19:21·1 мин
Фото: F1news.ru

Накануне команда Alpine провела съёмочный день на автодроме Сильверстоун, где автомобиль управлял Франко Колапинто. Помимо инженеров и механиков, за его пилотированием впервые наблюдали и сотрудники, работающие на базе коллектива.

На мероприятие доставили 40 сотрудников из Энстоуна, которые обычно не сопровождают команду на гонках и тестах, оставаясь на производственной стороне процесса. На этот раз им представилась уникальная возможность увидеть болид на трассе, лично услышать радиопереговоры Франко Колапинто с инженерами, понаблюдать за работой командных боксов и пообщаться с гонщиком и коллегами.

Представитель Alpine отметил: «Мы стремимся достичь максимального уровня взаимодействия, что поможет строить ещё более быстрые машины и улучшать отношения внутри коллектива».

