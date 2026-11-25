Alpine, как и Williams, вошла в число команд Формулы 1, нарушивших финансовый регламент в 2025 году. Представители команды из Энстоуна опубликовали заявление, в котором объяснили обстоятельства процедурного нарушения, связанного с ограничением расходов. За это нарушение Alpine получила денежный штраф.

«Команда Alpine признаёт и принимает выводы Администрация по ограничению расходов FIA (CCA) по итогам проверки отчётного периода 2025 года, – говорится в опубликованном заявлении команды из Энстоуна. – Команда признаёт, что непреднамеренно допустила процедурное нарушение из-за неточностей в годовой финансовой отчётности, связанных с исключениями и корректировками отдельных статей расходов.

Ошибки и неточности касались исключительно расходов, не связанных непосредственно с участием в гонках и текущей операционной деятельностью. CCA признала, что эти затраты не давали команде никакого преимущества на трассе. Речь идёт, в частности, о расходах на маркетинг, деятельность вне Формулы 1, работу с персоналом, премии сотрудникам, взаимозачёт расходов и содержание запасов.

Команда также хотела бы поблагодарить CCA и FIA за внимательную работу и понимание на протяжении всего процесса проверки.

Финансовый регламент существует относительно недавно, постоянно развивается и остаётся достаточно сложным. Некоторые положения, касающиеся исключений и корректировок, допускают различное толкование со стороны команд. Мы понимаем, что для улучшения ситуации необходимы совместные усилия всех подразделений компании, и видим, какие изменения нужно внести в нашу работу в будущем».