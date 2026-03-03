Скорость на пит-лейн в Альберт-парке уменьшили

В Мельбурне стартовал первый этап сезона Формулы 1, и дебют команды Cadillac внес изменения в организацию пит-лейн.

С появлением одиннадцатой команды количество сотрудников в зоне обслуживания автомобилей увеличилось. Организаторы приняли решение скорректировать правила безопасности и снизить разрешённую максимальную скорость на пит-лейн трассы Альберт-парк с 80 км/ч до 60 км/ч.

Том Моттрам, главный специалист по мероприятиям Australian Grand Prix Corporation, отметил, что пит-лейн и боксы в Альберт-парке считаются одними из самых компактных в календаре Формулы 1. В связи с добавлением новой команды организаторы начали работу по выделению для неё дополнительного пространства для гостей, хранения оборудования, а также на пит-уолл.

Однако, по словам Моттрама, изменить размеры боксов в этом году не представляется возможным, поэтому в зоне обслуживания автомобилей стало теснее. В результате было принято решение снизить скорость на пит-лейн до 60 км/ч, чтобы обеспечить безопасность всех сотрудников и команд. Организаторы готовы пойти на эти меры ради участия Cadillac в чемпионате.