Подготовка к гонке в Абу-Даби проходит по плану

Генеральный директор компании Ethara Саиф Рашид Аль-Нуайми сообщил, что Гран При Абу-Даби пройдёт 6 декабря, несмотря на сохраняющийся кризис на Ближнем Востоке.

Ethara является промоутером заключительного этапа сезона. Аль-Нуайми отметил, что подготовка к гонке на трассе Яс-Марина продолжается в соответствии с графиком.

«Гран При состоится, всё идёт по плану, – рассказал Саиф Рашид Аль-Нуайми в эфире радиостанции Dubai Eye. – Финальная гонка сезона пройдёт 6 декабря на трассе Яс-Марина в Абу-Даби.

На автодроме уже кипит работа, возводятся необходимые конструкции. В этом году у нас будет самый большой Паддок-клуб за всю историю проведения гонки. Мы рассчитываем превысить отметку в 12 000 гостей Паддок-клуба. Для организации этапа аккредитовано 40 000 человек – столько специалистов задействовано в подготовке мероприятия такого масштаба.

Кроме того, у нас 1500 волонтёров, 90% из которых граждане ОАЭ. В организации гонки также участвуют более 220 компаний-подрядчиков, без помощи которых мы бы не справились. За прошедшие годы местная инфраструктура и сеть компаний, работающих над проведением Гран При, значительно выросли по сравнению с тем, что было при подготовке первого этапа».