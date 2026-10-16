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Подготовка к гонке в Абу-Даби проходит по плану

Гран При Абу-Даби состоится 6 декабря на трассе Яс-Марина: промоутер Ethara подтвердил подготовку этапа, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.10.2026, 11:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Генеральный директор компании Ethara Саиф Рашид Аль-Нуайми сообщил, что Гран При Абу-Даби пройдёт 6 декабря, несмотря на сохраняющийся кризис на Ближнем Востоке.

Ethara является промоутером заключительного этапа сезона. Аль-Нуайми отметил, что подготовка к гонке на трассе Яс-Марина продолжается в соответствии с графиком.

«Гран При состоится, всё идёт по плану, – рассказал Саиф Рашид Аль-Нуайми в эфире радиостанции Dubai Eye. – Финальная гонка сезона пройдёт 6 декабря на трассе Яс-Марина в Абу-Даби.

На автодроме уже кипит работа, возводятся необходимые конструкции. В этом году у нас будет самый большой Паддок-клуб за всю историю проведения гонки. Мы рассчитываем превысить отметку в 12 000 гостей Паддок-клуба. Для организации этапа аккредитовано 40 000 человек – столько специалистов задействовано в подготовке мероприятия такого масштаба.

Кроме того, у нас 1500 волонтёров, 90% из которых граждане ОАЭ. В организации гонки также участвуют более 220 компаний-подрядчиков, без помощи которых мы бы не справились. За прошедшие годы местная инфраструктура и сеть компаний, работающих над проведением Гран При, значительно выросли по сравнению с тем, что было при подготовке первого этапа».

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали ранее неоднократно заявлял, что этапы в Катаре и Абу-Даби состоятся. При этом на случай дальнейшего обострения ситуации предусмотрен альтернативный вариант: провести финальную гонку сезона в Имоле 6 декабря.

Подготовка началась и на итальянской трассе. Если необходимость в проведении гонки в Имоле отпадёт, расходы на эти работы полностью компенсирует Формула 1.

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