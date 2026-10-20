В 2028 году дистанция гонок вернётся к прежнему значению

Ранее сообщалось, что из-за изменений в регламенте силовых установок и возросшей роли двигателя внутреннего сгорания минимальную дистанцию гонок в следующем сезоне сократят с нынешних 305 до 290 километров.

В этом году двигатель внутреннего сгорания обеспечивает 53% общей мощности, а электрическая система — 47%. В 2027-м показатели изменятся до 58/42, а в 2028-м составят 60/40.

Рост вклада двигателя внутреннего сгорания приведёт к увеличению расхода топлива. Однако расширение топливных баков уже в следующем сезоне потребовало бы изменить конструкцию шасси и понести дополнительные расходы, которые не были заложены в планы.

Сегодня в FIA уточнили, что сокращение дистанции будет действовать только один сезон. В 2028-м гонки вернутся к прежней длине — это закреплено в опубликованной сегодня обновлённой версии регламента на сезон 2027 года. Согласно статье B2.5.2, с 2028 года минимальная дистанция гонок, за исключением Монако, снова составит 305 километров.