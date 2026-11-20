FIA неоднократно подвергалась критике из-за привлечения временных стюардов, поскольку это снижало предсказуемость принимаемых решений. Однако в 2027-м подход изменится: в Формуле 1 появятся штатные стюарды.

FIA начнёт набор профессиональных стюардов и будет постепенно расширять их присутствие на этапах. В рамках программы планируется сформировать отдел из 12-15 постоянных стюардов. Это должно повысить профессионализм судейства не только в Формуле 1, но и в других сериях с открытыми колёсами под эгидой FIA.

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «Серьёзные инвестиции в судейство отражают приверженность FIA обеспечению высочайших стандартов принятия решений, справедливости и честности в автоспорте. Приглашение профессиональных стюардов — это важный шаг в нашей миссии по созданию специализированной судейской системы в Формуле 1, инвестиция в будущее нашего спорта.

С открытием нового Центра дистанционного управления FIA и укреплением системы подготовки судей, это нововведение поможет повысить квалификацию и обеспечить преемственность в нашей структуре судейства, укрепит нашу способность пересматривать и совершенствовать правила, обеспечивать высочайшие стандарты и единообразие принятия решений на всех наших чемпионатах».