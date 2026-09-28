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В 2027 году шины будут сильнее подвержены деградации

Pirelli намерена повысить деградацию шин в следующем сезоне: обновлённая конструкция должна добавить тепла, увеличить число пит-стопов и разнообразить тактику.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.09.2026, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

После Гран При Азербайджана многие обсуждали практически полное отсутствие деградации шин по ходу гонки. Более того, всю дистанцию можно было пройти даже на мягком составе.

В Pirelli, разумеется, не рассчитывали на настолько высокую износостойкость резины. Однако такой результат во многом объясняется тем, что в 2025-м все шинные тесты проходили на прошлогодних машинах с силовыми установками предыдущего поколения. Теперь же подготовка к следующему сезону ведётся на актуальной технике с учётом опыта, полученного на этапах чемпионата в 2026 году.

Итальянские шинники рассчитывают добиться более высокой деградации. Это должно привести к увеличению числа пит-стопов и расширению тактических возможностей, благодаря чему гонки станут интереснее.

«В этом году мы работаем не с переходной версией машины, но с реальной техникой, которая используется в этом сезоне, что позволяет получить более чёткую картину, – заявил Симоне Берра, главный инженер Pirelli. – Балансу машины или стабильности как таковой мы уделяли меньше внимания, но в основном старались добиться более высокой степени деградации.

Для этого мы работали со структурой шины, оценивали разные решения, которые позволят повысить деградацию передних шин, а также занимались задней резиной. Я пока не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, если говорить об этих решениях, но идея как раз в том, чтобы повысить уровень деградации, поскольку в этом сезоне мы видим, что он довольно низкий.

Изменение структуры шины позволит генерировать больше тепла, а это способствует более высокой температурной деградации. Разумеется, Pirelli ещё предстоит испытать ряд составов и определить их линейку для следующего сезона. Но это уже другой вопрос, которым нам предстоит заниматься».

Источник

Pirelli (198)

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