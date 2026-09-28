В 2027 году шины будут сильнее подвержены деградации

После Гран При Азербайджана многие обсуждали практически полное отсутствие деградации шин по ходу гонки. Более того, всю дистанцию можно было пройти даже на мягком составе.

В Pirelli, разумеется, не рассчитывали на настолько высокую износостойкость резины. Однако такой результат во многом объясняется тем, что в 2025-м все шинные тесты проходили на прошлогодних машинах с силовыми установками предыдущего поколения. Теперь же подготовка к следующему сезону ведётся на актуальной технике с учётом опыта, полученного на этапах чемпионата в 2026 году.

Итальянские шинники рассчитывают добиться более высокой деградации. Это должно привести к увеличению числа пит-стопов и расширению тактических возможностей, благодаря чему гонки станут интереснее.

«В этом году мы работаем не с переходной версией машины, но с реальной техникой, которая используется в этом сезоне, что позволяет получить более чёткую картину, – заявил Симоне Берра, главный инженер Pirelli. – Балансу машины или стабильности как таковой мы уделяли меньше внимания, но в основном старались добиться более высокой степени деградации.

Для этого мы работали со структурой шины, оценивали разные решения, которые позволят повысить деградацию передних шин, а также занимались задней резиной. Я пока не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, если говорить об этих решениях, но идея как раз в том, чтобы повысить уровень деградации, поскольку в этом сезоне мы видим, что он довольно низкий.

Изменение структуры шины позволит генерировать больше тепла, а это способствует более высокой температурной деградации. Разумеется, Pirelli ещё предстоит испытать ряд составов и определить их линейку для следующего сезона. Но это уже другой вопрос, которым нам предстоит заниматься».