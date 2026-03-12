Гала-церемония FIA в 2026 году состоится в Шанхае

В 2026 году гала-церемония Международной автомобильной федерации FIA впервые состоится в Шанхае. Мероприятие, которое традиционно завершает автоспортивный сезон, намечено на 12 декабря.

В этом году оформление церемонии будет посвящено теме «Гармония в движении». Организаторы отмечают, что она объединит элементы китайских традиций и культуры, подчеркивая важность баланса между мощью и контролем — качествами, необходимыми для достижения успеха на гоночных трассах.

По традиции на торжественной церемонии награды получат победители и призёры всех чемпионатов, проходящих под эгидой FIA. Вечер пройдет в праздничной атмосфере, где отметят лучших представителей мирового автоспорта.

Мохаммед бен Сулайем отметил: «Китай играет важную роль в глобальном автоспорте и в качестве страны, которая принимает соревнования мирового уровня, и как ключевой партнёр в деле развития нашего спорта и внедрения инноваций.

Я рад, что мы вернёмся в эту страну, чтобы чествовать наших чемпионов мира».

Резервный гонщик Cadillac F1 Гуаньюй Чжоу также прокомментировал предстоящее событие: «Замечательно, что церемония награждения FIA в этом году пройдёт в Шанхае, это станет очень важным моментом в истории китайского автоспорта. Я с нетерпением буду её ждать, хочется посмотреть, как всё пройдёт. Надеюсь, она всем понравится!»