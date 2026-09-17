До 10 тысяч электромобилей «Атом» могут выпустить в 2026–2027 годах

В 2026 и 2027 годах планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей на электротяге марки «Атом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Игоря Поваразднюка.

По его словам, сейчас автобренд вместе с командой автозавода «Москвич», на базе которого организовано производство автомобилей, работает над выходом на производительность до 20 единиц в смену. Это позволит закрыть уже имеющееся предварительное бронирование и достичь совокупного показателя до 10 тысяч электрокаров в текущем и следующем году. Уровень локализации модели, отметил топ-менеджер, в настоящее время составляет 70%.

Кроме того, в течение 2027 года «Атом» намерен изучать возможные варианты новых моделей на собственной платформе. В ближайший год компания также планирует расширять набор цифровых функций автомобиля и развивать его цифровые возможности.