Главная Новости До 10 тысяч электромобилей «Атом» могут выпустить в 2026–2027 годах
Новости

До 10 тысяч электромобилей «Атом» могут выпустить в 2026–2027 годах

Атом планирует выпустить до 10 тысяч электромобилей в 2026–2027 годах на мощностях Москвича, локализация модели уже достигла 70%, сообщает ТАСС.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2026, 16:12·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

В 2026 и 2027 годах планируется выпустить до 10 тысяч автомобилей на электротяге марки «Атом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Игоря Поваразднюка.

По его словам, сейчас автобренд вместе с командой автозавода «Москвич», на базе которого организовано производство автомобилей, работает над выходом на производительность до 20 единиц в смену. Это позволит закрыть уже имеющееся предварительное бронирование и достичь совокупного показателя до 10 тысяч электрокаров в текущем и следующем году. Уровень локализации модели, отметил топ-менеджер, в настоящее время составляет 70%.

Кроме того, в течение 2027 года «Атом» намерен изучать возможные варианты новых моделей на собственной платформе. В ближайший год компания также планирует расширять набор цифровых функций автомобиля и развивать его цифровые возможности.

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация