Импорт автотранспортных средств в Россию в 2025 году снизился в 2,5 раза

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщили о значительном снижении импорта новой автомобильной техники в Россию за прошедший год. Как стало известно в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», объем ввоза составил 1,02 млн единиц. Это на 59% меньше по сравнению с показателями 2024 года.

Снижение импорта зафиксировано во всех категориях автотранспортных средств. Особенно существенное падение наблюдается в сегменте крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV), где уровень ввоза сократился на 90%.

Менее заметное, но все же значительное уменьшение импорта отмечено по легким коммерческим автомобилям (LCV) — здесь показатели снизились на 38%.

Легковые автомобили по-прежнему занимают основную долю в структуре ввоза новой техники, формируя 96% от общего объема импорта. В течение 2025 года в Россию ввезли легковых машин на 57% меньше, чем за предыдущий год.

