В России предложили упростить регистрацию тюнинга: пороги, спойлеры и лебёдки можно будет узаконить без очередей

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме предложили упростить и ускорить регистрацию типовых изменений конструкции автомобилей через портал «Госуслуги». По их задумке, автовладельцы смогут подавать одно заявление, заранее узнавая сроки и стоимость оформления, сообщили Autonews представители партии.

Обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили Владислав Даванков, Сергей Дружинин и другие парламентарии. Они предлагают создать на «Госуслугах» отдельный электронный маршрут, в котором владелец машины сможет выбрать нужную доработку, ознакомиться с техническими требованиями, сроками и ценой её регистрации.

Сведения, необходимые для оформления, планируют передавать между ведомствами в электронном виде. После завершения проверок информацию о переоборудовании будут вносить в государственный реестр транспортных средств. При наличии оснований данные также появятся в электронном паспорте автомобиля.

На первом этапе упрощённый порядок может распространяться на установку спойлеров, порогов, отдельных обвесов, фаркопов и лебёдок. Речь идёт только о тех случаях, когда такие изменения требуют регистрации. В качестве базового платежа депутаты предложили ориентироваться на 2 тыс. рублей, а тарифы для отдельных компонентов поручить определить профильным органам исполнительной власти.

Отказываться от экспертизы сложных доработок авторы инициативы не предлагают. По их мнению, проверки безопасности должны сохраниться при изменении двигателя, подвески, рулевого управления, световых приборов и системы выпуска отработавших газов.

Депутаты напомнили, что технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 не требует специальной проверки компонентов, предусмотренных изготовителем или прошедших оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства. Поэтому платная регистрация, считают парламентарии, должна касаться только тех изменений, которые действительно подлежат оформлению.

Подать заявление на регистрацию изменений конструкции автомобиля через «Госуслуги» можно с 24 сентября 2025 года. Однако, как отмечают авторы обращения, порядок согласований после этого не упростился. Единой ускоренной процедуры для типовых безопасных доработок с заранее установленными сроками и стоимостью по-прежнему нет.

По словам депутатов, сейчас автовладельцу необходимо получить разрешение Госавтоинспекции, пройти экспертизу и проверку безопасности переоборудованной машины, техосмотр, а затем оформить свидетельство о соответствии конструкции требованиям безопасности. Парламентарии считают такой порядок слишком сложным и затратным. По их мнению, поэтому часть водителей не регистрирует тюнинг, что осложняет контроль технического состояния автомобилей.

Необходимость изменений авторы инициативы также объяснили результатами социологических опросов. Улучшить характеристики своей машины хотели бы 53% респондентов, ещё 19% уже внесли изменения в конструкцию.

Для реализации предложения потребуется внести поправки в постановление правительства № 413 и нормативные документы МВД. Если будет введена новая пошлина, изменения понадобятся также в Налоговом кодексе.

Депутаты попросили Мишустина поручить МВД, Минцифры, Минфину, Минпромторгу, Росстандарту и Росаккредитации проработать перечень допустимых доработок, электронный порядок подачи заявлений и тарифы.