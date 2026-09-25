Утильсбор «ударил» по авторынку: в России впервые за 16 лет снизилась доля мощных автомобилей

Аналитик Сергей Целиков оценил влияние введения ограничения в 160 л. с. для получения льготного утильсбора на российский авторынок. Согласно его данным, за восемь месяцев 2026 года доля легковых автомобилей мощностью свыше 160 л. с. составила 27,6% от общего объёма продаж. Это первое снижение показателя за последние 16 лет.

Статистика, которую рассмотрел эксперт, указывает на долгосрочный рост мощности легковых автомобилей. В 2010 году машины мощнее 160 л. с. занимали 12,3% продаж, а в 2015 году их доля увеличилась до 17,9%. К 2020 году показатель достиг 20%.

В следующие годы доля таких автомобилей продолжила расти. В 2021 году она составила 22,5%, в 2022-м — 23%, а в 2023-м — 28%. В 2024 году показатель вырос до 31,7%, а в 2025-м достиг 32,5%.

За январь—август 2026 года автомобили мощностью свыше 160 л. с. обеспечили 27,6% продаж. При этом, по мнению Целикова, введение ограничения для льготного утильсбора наиболее заметно повлияло на сегмент альтернативного импорта. Для авторынка в целом последствия оказались менее выраженными.

«Думаю, что в перспективе тренд на увеличение мощности сохранится. И не в последнюю очередь за счет электромобилей и гибридов», — предположил Сергей Целиков.

С 1 декабря 2025 года в России действует новый порядок расчёта утильсбора. Его размер определяется не только возрастом ввозимого автомобиля и объёмом двигателя, но и его мощностью. Льготные ставки для физических лиц сохраняются, однако воспользоваться ими могут только те, кто ввозит в страну автомобили мощностью менее 160 л. с. При ввозе «на себя» машины мощнее 160 л. с. утильсбор рассчитывается по коммерческой ставке.

Ранее стало известно, что за первые две недели сентября на российский учёт поставили 1234 электромобиля и 3683 подключаемых гибрида. Совокупная доля этих двух сегментов приблизилась к рекордным 9%. Доля электрокаров выросла до 2,2%, а гибридов — до 6,7%.