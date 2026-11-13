Утильсбор сделал культовую Toyota в 2–3 раза дороже «китайцев»: во сколько теперь обойдётся новый Land Cruiser в России

Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser сохраняет высокую стоимость и остается дорогим даже на вторичном рынке. Сейчас, как и другие автомобили Toyota, он поставляется в Россию только по альтернативным схемам. На одном из классифайдов цены на новые Land Cruiser 300 начинаются от 11 200 000 рублей.

Как выяснили «Автоновости дня», во Владивостоке новый Toyota Land Cruiser 300 из наличия продают за эту сумму с учетом коммерческого утильсбора в размере почти 3 млн рублей. Внедорожник оснащен V-образной дизельной «шестеркой» с двойным турбонаддувом и системой питания Common Rail. Двигатель развивает 309 л. с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатый «автомат», а привод, как и у всех «Лэнд Крузеров», может быть только полным.

В Ростове-на-Дону автомобиль с аналогичным двигателем выставлен за 11 400 000 рублей. Бензиновую версию Toyota Land Cruiser 300 во Владивостоке можно приобрести минимум за 12 400 000 рублей. Она также получила мотор V6, однако его характеристики отличаются: при объеме в 3,4 литра двигатель развивает 415 л. с. и 650 Нм крутящего момента.

В Москве и Чите новый Land Cruiser 300 с 4,0-литровым бензиновым «атмосферником» V6 продают за 12 900 000 рублей. Мощность такого двигателя составляет 275 л. с., а крутящий момент — 385 Нм. С ним сочетается классический шестиступенчатый «автомат». В Краснодаре аналогичный внедорожник стоит еще на 100 тыс. рублей дороже — 13 000 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Согласно объявлениям на известных классифайдах, в России сейчас доступно более сотни новых Toyota Land Cruiser 300. Продажи внедорожника представлены, в частности, в Якутске, Кемерово, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Астрахани, Сургуте, Санкт-Петербурге, Красноярске, Барнауле, Омске, Томске, Сочи, Самаре, Саратове, Перми, Туле и Хабаровске. В некоторых городах стоимость автомобилей достигает 19 000 000 рублей.

Для сравнения, бензиновая версия китайского рамного внедорожника Tank 400, который накануне начали серийно выпускать на калининградском заводе «Автотор», стоит от 6 299 000 рублей. Бензиновый Tank 500 2026 года производства предлагают минимум за 8 449 000 рублей. Еще дешевле обходится гибридный Esteo Exlantix ET8 — с учетом прямой скидки его цена составляет 6 890 000 рублей.

Тем временем китайский рамный внедорожник Tank 400, который считается потенциальным конкурентом Toyota Land Cruiser 300, начал серийно выпускаться на калининградском заводе «Автотор». На текущем этапе автомобили производят на базе уже сваренных и окрашенных кузовов, доставленных из Китая.

Ранее в России начались продажи нового Toyota Land Cruiser FJ — самого компактного рамного внедорожника в семействе Land Cruiser. Модель построена на одной платформе с Fortuner и Hilux. Как выяснили «Автоновости дня», приобрести автомобиль можно только под заказ, а его цена начинается от 7 000 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев