Geely прекращает поставки популярных моделей на российский рынок

Компания Geely остановила поставки в Россию трех моделей, которые стали «донорами» для возрожденной Volga. Речь идет о кроссоверах Geely Atlas и Geely Monjaro, а также о седане Geely Preface. Об этом сообщает Wroom со ссылкой на российский офис марки.

По данным источника, у дилеров сохраняется достаточный запас новых автомобилей этих моделей.

Официально прекращение поставок трех автомобилей Geely с деятельностью марки Volga не связано. Вместе с тем эксперты считают, что такое решение может помочь избежать конкуренции между брендами.

«Донором» для «младшего» кроссовера Volga K40 стал китайский паркетник Geely Atlas. Старший кроссовер Volga К50 создан на основе Geely Monjaro, а седан бизнес-класса Volga С50 — на базе Geely Preface.

Geely не планирует уходить с российского рынка. Марка продолжит поставлять модели Coolray, Cityray, Okavango и EX5. Кроме того, автобренд намерен представить российским клиентам новые автомобили.

В частности, стало известно о планах официально привезти в Россию новый электрический хэтчбек Geely EX2. В Китае эта бюджетная модель считается бестселлером.

Фото: Geely