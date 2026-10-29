Главная Новости Ferrari Что нужно Mercedes для завоевания Кубка конструкторов в Мехико
Новости

Что нужно Mercedes для завоевания Кубка конструкторов в Мехико

Mercedes может досрочно выиграть Кубок конструкторов Формулы-1 в Мехико: для этого команде нужно набрать на 39 очков больше, чем Ferrari после гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2026, 17:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

С высокой вероятностью Кими Антонелли уже на этапе в Мехико обеспечит себе звание чемпиона мира 2026 года. В то же время в этот уик-энд титул может завоевать не только итальянский гонщик: команда Mercedes также получила шанс досрочно выиграть Кубок конструкторов.

За пять этапов до завершения сезона Mercedes возглавляет чемпионат, опережая Ferrari на 133 очка. Чтобы гарантировать первое место после гонки в Мехико, команда должна сохранить преимущество над Скудерией как минимум в 172 очка. Таким образом, Mercedes необходимо набрать в этот уик-энд на 39 очков больше, чем Ferrari.

Если Джордж Расселл и Кими Антонелли оформят в Мехико победный дубль и принесут Mercedes 43 очка, Ferrari сможет набрать двумя машинами не более четырёх очков. Только в этом случае Mercedes досрочно завоюет Кубок конструкторов.

При финише гонщиков Mercedes на первом и третьем местах команда заработает 40 очков. Тогда Ferrari для сохранения математических шансов на Кубок конструкторов будет необходимо набрать не более одного очка.

При любом другом результате пилотов Mercedes борьба за Кубок конструкторов продолжится в Сан-Паулу. Это произойдёт даже в том случае, если Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не заработают очков в Мехико.

В текущем сезоне худший результат Ferrari показала на домашнем Гран При Италии в Монце. Тогда Льюис Хэмилтон набрал 8 очков за 6-е место, а Шарль Леклер сошёл.

Источник

Ferrari (1093)Mercedes (942)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация