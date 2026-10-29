Что нужно Mercedes для завоевания Кубка конструкторов в Мехико

С высокой вероятностью Кими Антонелли уже на этапе в Мехико обеспечит себе звание чемпиона мира 2026 года. В то же время в этот уик-энд титул может завоевать не только итальянский гонщик: команда Mercedes также получила шанс досрочно выиграть Кубок конструкторов.

За пять этапов до завершения сезона Mercedes возглавляет чемпионат, опережая Ferrari на 133 очка. Чтобы гарантировать первое место после гонки в Мехико, команда должна сохранить преимущество над Скудерией как минимум в 172 очка. Таким образом, Mercedes необходимо набрать в этот уик-энд на 39 очков больше, чем Ferrari.

Если Джордж Расселл и Кими Антонелли оформят в Мехико победный дубль и принесут Mercedes 43 очка, Ferrari сможет набрать двумя машинами не более четырёх очков. Только в этом случае Mercedes досрочно завоюет Кубок конструкторов.

При финише гонщиков Mercedes на первом и третьем местах команда заработает 40 очков. Тогда Ferrari для сохранения математических шансов на Кубок конструкторов будет необходимо набрать не более одного очка.

При любом другом результате пилотов Mercedes борьба за Кубок конструкторов продолжится в Сан-Паулу. Это произойдёт даже в том случае, если Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не заработают очков в Мехико.

В текущем сезоне худший результат Ferrari показала на домашнем Гран При Италии в Монце. Тогда Льюис Хэмилтон набрал 8 очков за 6-е место, а Шарль Леклер сошёл.