Какие условия позволят Кими Антонелли досрочно завоевать титул в Остине?

На Гран При США, который состоится в Остине 23-25 октября, Кими Антонелли может досрочно завоевать чемпионский титул и стать самым молодым чемпионом Формулы 1 в истории. Для этого необходимо выполнение нескольких условий.

После этапа в Остине в календаре Формулы 1 останутся пять гонок — в Мехико, Сан-Паулу, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Максимальная сумма очков, которую можно будет набрать в этих гонках, составит 125. Поэтому для досрочной победы в чемпионате Кими Антонелли должен увеличить преимущество над ближайшим преследователем ещё на 23 очка.

Итальянскому гонщику Mercedes потребуется выиграть Гран При США. При этом Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон не должны набрать столько очков, чтобы перед этапом в Мехико их отставание от Кими составило менее 124 очков.

Таким образом, для гарантии досрочного титула в Остине Кими Антонелли необходимо победить, а Джордж Расселл должен финишировать не выше девятого места и заработать не больше двух очков. Льюис Хэмилтон, в свою очередь, не должен подняться выше пятого места и набрать более десяти очков.

Если Антонелли выиграет в Остине, Расселл станет девятым, а Хэмилтон финиширует не выше пятого места, преимущество Кими над напарником достигнет 125 очков. При этом 125 очков останутся в розыгрыше. Если предположить, что Расселл победит во всех оставшихся гонках, а Антонелли больше не наберёт очков, после этапа в Абу-Даби у них будет одинаковое количество баллов. Тогда чемпиона определит число побед в гонках.

В этом случае у Антонелли будет девять побед с учётом гипотетического успеха в Остине. На счету Расселла окажется восемь побед: к трём уже имеющимся добавятся ещё пять после этапа в Остине.

После Гран При Сингапура математические шансы на чемпионский титул сохраняются также у Макса Ферстаппена, Шарля Леклера и Ландо Норриса. Однако победа Кими Антонелли в Остине автоматически лишит их статуса претендентов на титул.