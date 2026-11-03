Цены на подержанные электромобили выросли до 28% на фоне резкого подорожания топлива

Дизельное топливо по £2 за литр стало нормой, а цены на бензин по-прежнему держатся выше среднего уровня в 170p. На этом фоне многие автомобилисты, похоже, обращаются к подержанным электромобилям как к возможному решению.

Во многих случаях электромобили столкнулись с резким первоначальным падением стоимости. Однако данные Solera CAP HPI свидетельствуют о заметном восстановлении цен на ряд популярных моделей. Так, средняя дилерская стоимость MINI Cooper Electric в возрасте трёх лет и с пробегом 30,000 миль за последние шесть месяцев выросла на 28.3 процента — почти на £3,000.

Хорошие результаты также показали Tesla Model 3, Polestar 2 и Cupra Born. Стоимость трёхлетних автомобилей с пробегом 30,000 миль увеличилась примерно на 20 процентов.

Изменения на рынке могут подтверждать ранее высказанное предположение о том, что недорогой подержанный электромобиль, вероятно, лучше приобрести раньше, чем позже. Рост интереса к электромобилям отражается и в запросах на сайте Carwow — например, в обращениях за расчётом стоимости или записью на тест-драйв. В период с March по конец September 2026 года их количество выросло на 28 процентов. За тот же период число запросов на дизельные автомобили сократилось на 33 процента.

Владельцы электромобилей до сих пор в значительной степени не ощущали роста эксплуатационных расходов, с которым столкнулись водители бензиновых и дизельных машин. Война в Iran привела к повышению цен не только на электричество, но и на бензин с дизельным топливом, однако предельный тариф на электроэнергию Ofgem увеличился лишь на 3.6 процента. При зарядке электромобиля дома и использовании тарифа с более низкой ночной ставкой ежедневные расходы на его эксплуатацию всё равно остаются крайне низкими.