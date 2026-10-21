В новом выпуске Auto Express раскрыты «супергерои» среди подержанных автомобилей.

В специальном выпуске Auto Express этой недели мы представляем лучшие подержанные автомобили в UK — 80 отличных вариантов по привлекательным ценам.

Также рассказываем о полностью новом Tesla Roadster, который представлен с ракетной силовой установкой и характеристиками, способными удивить.

Кроме того, мы собрали все модели, которые могли остаться незамеченными на 2026 Paris Motor Show, и подробно рассмотрели новый концепт гиперкара Porsche Mission S.

В разделе тест-драйвов мы испытали на дорогах UK новый Range Rover Electric, опробовали флагманский Mercedes GLS и сели за руль экстремальной версии MINI Countryman Untamed.

На этом内容 не заканчиваются: нас ждет сравнительный тест высокопроизводительных SUV, в котором трехмоторный Alpine A390 встретится с Porsche Macan EV.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Ниже мы рассказываем обо всех доступных способах его приобрести.

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