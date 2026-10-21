Hyundai Ioniq 5 стал лучшим подержанным автомобилем 2026 года

Отличный Hyundai Ioniq 5 впервые в истории получил звание Auto Express Used Car of the Year. На фоне роста расходов автомобилистов на топливо электромобиль с пробегом становится всё более разумным выбором. Тем, кто решит перейти на электротягу, стоит обратить внимание на Ioniq 5, напоминающий автомобиль из фантастического фильма.

Несмотря на внешний вид концепт-кара, у Ioniq 5 есть не только эффектный дизайн, но и серьёзные практические качества. Жюри также признало модель Best Used Electric Car of 2026. В салоне много пространства, а запас хода версий с увеличенной батареей действительно впечатляет. Хорошо электромобиль показывает себя и по части быстрой зарядки: в некоторых комплектациях её мощность достигает 350kW.

В статусе новой модели Ioniq 5 мог отпугивать покупателей высокой ценой. Однако электромобиль достаточно давно представлен на рынке, поэтому стоимость первых экземпляров с пробегом снизилась до вполне доступных £13,000. Для покупки версий с более ёмкой батареей потребуется лишь немного увеличить бюджет. Кроме того, большинство автомобилей всё ещё будут находиться на гарантии: Hyundai стандартно предоставляет покрытие сроком пять лет.

Покупатели с более широкими финансовыми возможностями могут рассмотреть стремительно быстрый Ioniq 5 N. Он отличается неожиданно эффективной имитацией переключения передач и увлекательной управляемостью. Впрочем, хорошо едет любая версия Ioniq 5: независимо от выбранной модификации модель удачно сочетает комфорт и устойчивость.