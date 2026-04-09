Volkswagen ID.4 и ID.5 обновились: увеличены мощность и запас хода

Volkswagen обновил электрокары ID.4 и ID.5: новые батареи, увеличенная дальность хода и мощность помогают соперничать с конкурентами в 2024 году.
РедакцияР
Редакция
09.04.2026, 13:41·2 мин
single
Volkswagen объявил о модернизации своих популярных электромобилей ID.4 и ID.5, представив обновленные версии с улучшенными аккумуляторами, увеличенным запасом хода и более мощными двигателями.

Несмотря на то, что в ближайшем будущем Volkswagen планирует заменить ID.4 новой моделью ID. Tiguan, нынешние обновления должны позволить семейному электрокроссоверу остаться востребованным на фоне конкурентов, среди которых Hyundai Ioniq 5, Toyota bZ4X и Skoda Enyaq.

Главные изменения коснулись аккумуляторных батарей. Теперь комплектации ID.4 Pure Essential и Pure Match, а также ID.5 Pure Match оснащаются батареями емкостью 58 кВт·ч вместо прежних 52 кВт·ч.

Для ID.4 это означает увеличение максимального пробега с 222 до 265 миль, а у ID.5 запас хода вырос с 227 до 272 миль. Мощность электромотора, установленного на задней оси, также увеличилась – с 168 до 187 л.с. Несмотря на улучшенные характеристики, стоимость моделей с меньшей батареей не изменилась: цена на ID.4 начинается от £36,995.

Комплектации Pro Essential, Match и Black Edition для ID.4 и ID.5 теперь получают аккумулятор емкостью 79 кВт·ч вместо прежних 77 кВт·ч. При этом запас хода ID.4 остался прежним и составляет 347 миль, в то время как у ID.5 увеличился с 344 до 351 мили. Мощность электромоторов в версиях Pro для обеих моделей осталась на прежнем уровне – 282 л.с.

