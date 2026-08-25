Обновлённый Renault 5: увеличенный запас хода, больше технологий Google и ещё больше стиля

Renault 5 получил серию небольших, но заметных обновлений. Электрический супермини стал дальнобойнее, обзавёлся новыми технологиями и дополнительными вариантами окраски, что позволит сохранить его привлекательность.

В первую очередь Renault 5 стал эффективнее благодаря переработанным боковым зеркалам и нижним элементам кузова, а также оптимизированным аккумуляторным системам. Версии с батареей ёмкостью 40kWh под названием ‘Urban Range’ теперь проезжают на одной зарядке 196 miles — всего на три мили больше прежнего показателя. Автомобили с модернизированной батареей на 52kWh ‘Comfort Range’ получили запас хода 267 miles вместо прежних 255 miles.

Тем временем базовый R5 получил новую силовую установку с более компактным, но мощным электромотором отдачей 107bhp. Он позволяет разгоняться от 0 до 30mph за 3.5 seconds, что удобно для поездок по городу. Также модели досталась другая литий-железо-фосфатная (LFP) батарея ёмкостью 36.5kWh. В ней применяется технология cell-to-pack, а заявленный Renault запас хода составляет 190 miles. Максимальная мощность зарядки достигает 80kW.

Появление новой батареи LFP также может привести к снижению стартовой цены Renault 5. Сейчас она составляет £21,495 с учётом £3,750 Electric Car Grant, однако при заказе автомобиля через сервис Auto Express Buy A Car можно сэкономить почти £5,000.

При этом французская компания пока не подтвердила, появится ли потенциально более доступная версия на местном рынке и сможет ли она претендовать на государственную субсидию Великобритании. Это зависит от места производства аккумуляторного блока.