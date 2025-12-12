Обновлённый Hyundai Bayon получил больше оснащения, новые комплектации и немного повысил эффективность

Компания Hyundai представила обновлённую версию кроссовера Bayon, следом за недавним рестайлингом модели i20. В новой версии автомобиль получил изменённый внешний вид, модернизированный двигатель и новые комплектации с расширенным базовым оснащением.

В линейке комплектаций теперь вместо прежней Advance появилась Black Line, которая стала новой начальной версией. Комплектация Tech Line пришла на смену вариантам Premium и Ultimate, предложив покупателям ещё больше опций в стандартной версии.

После обновления 2024 года из гаммы пропал мягкий гибрид, и теперь для Hyundai Bayon доступен только один двигатель — трёхцилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 1,0 литра мощностью 89 л.с. В стандартном оснащении предусмотрена 6-ступенчатая механическая коробка передач. За дополнительную плату в 1 250 фунтов можно выбрать 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Механическая версия разгоняется до 62 миль в час за 11,9 секунды, тогда как автоматическая тратит на это 13,3 секунды. При этом автоматическая коробка обеспечивает чуть лучшую топливную экономичность — 48,7 миль на галлон против 47,9 у механики.

Начальная цена Hyundai Bayon Black Line составляет 23 795 фунтов. Эта версия отличается 16-дюймовыми чёрными легкосплавными дисками, чёрными корпусами зеркал и тонированными стёклами — все эти элементы появились по сравнению с предшественником Advance. В комплектации также появились подогрев передних сидений и рулевого колеса.

Комплектация Tech Line, также стартующая с отметки 23 795 фунтов, оснащена 17-дюймовыми серебристыми дисками, хромированными элементами экстерьера, системой бесключевого доступа, беспроводной зарядкой для смартфонов, автоматическим климат-контролем, датчиками дождя, самозатемняющимся салонным зеркалом, передними парковочными датчиками и передним подлокотником.

За доплату в 1 000 фунтов для версии Tech Line доступен пакет Tech Pack. В него входят аудиосистема Bose с твитерами, внешним усилителем и центральным динамиком, дополнительная шумоизоляция лобового стекла и электрический люк.

Все версии Hyundai Bayon оснащаются двумя 10,25-дюймовыми экранами на приборной панели с интегрированной навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В комплектации Black Line салон отделан чёрной обивкой, а для Tech Line доступны варианты оформления в чёрно-сером или чёрно-синем цветах.