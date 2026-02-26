Доставку обновлённой Cupra Born ожидают уже через несколько дней

Компания Cupra объявила, что 5 марта состоится официальная презентация обновлённого электромобиля Cupra Born. Это первая электрическая модель испанского бренда, которая в рамках рестайлинга получит модернизированный интерьер, новые технологические решения и более выразительный экстерьер.

Опубликованный тизер Cupra приоткрывает некоторые детали дизайна: у Born появится новая задняя оптика с тремя треугольниками. Кроме того, теперь по всей ширине кормы проходит светодиодная полоса, в центре которой размещён светящийся логотип Cupra. Такой элемент уже можно видеть на других последних моделях марки, включая электрический купе-кроссовер Tavascan, бензиновый Formentor и семейный SUV Terramar.

Производитель подчёркивает, что в салоне Born улучшено восприятие качества благодаря применению новых материалов. Ожидается, что обновления коснутся и мультимедийной системы. Поклонники бренда надеются, что сенсорные панели на руле уступят место привычным физическим кнопкам.

Детальная информация о новшествах будет раскрыта уже скоро, однако уже сейчас известно, что доработки Born не ограничиваются изменениями задней светотехники. Прототипы, замеченные во время испытаний, демонстрируют обновлённую переднюю часть, вдохновлённую моделью Raval — полностью электрическим супермини, который появится в продаже в начале 2026 года и станет более компактной альтернативой Born.

Среди заметных изменений — переработанный капот, а также нижний бампер с новыми боковыми воздухозаборниками, что, по всей видимости, направлено на улучшение аэродинамики и увеличение запаса хода. Передние фары теперь также выполнены с фирменной трёхтреугольной графикой, как и задние. Под камуфляжем, вероятно, скрывается и новый задний бампер, отвечающий экстравагантному дизайнерскому стилю Cupra.