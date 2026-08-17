UMO 5 третий месяц подряд возглавляет продажи электромобилей в России

В июле 2026 года в России реализовали 304 электрических кроссовера UMO 5. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», полученным со ссылкой на сведения АО «ППК»*, эта отечественная модель третий месяц подряд возглавляет российский рынок новых электромобилей. Впервые UMO 5 стала лидером в мае.

Вторую и третью позиции модельного рейтинга заняли электромобили бренда Avatr — кроссовер 11 и купе 12. В июле их продажи составили 301 и 209 единиц соответственно. Четвертое место досталось электрокроссоверу Changan Qiyuan Q05, реализованному в количестве 193 экземпляров. Пятым стал Evolute i-JOY: в середине лета продали 107 таких машин.

Продажи остальных электрокаров в июле не достигли 60 единиц. Всего за прошлый месяц в РФ реализовали 1 540 новых электромобилей, что на 22,5% больше показателя июля 2025-го. За 7 месяцев объем рынка составил 6 151 экземпляр — на 8,7% больше, чем за январь – июль прошлого года.

Фото: UMO