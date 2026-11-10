Худшие и лучшие зоны отдыха на автомагистралях Великобритании

Репутация придорожных сервисных станций на автомагистралях Великобритании долгое время оставалась неоднозначной. Однако новый опрос независимого надзорного органа Transport Focus показывает, что ситуация постепенно улучшается.

Transport Focus отмечает, что методы проведения исследования с момента публикации первого отчета о сервисных станциях в 2017 году «эволюционировали». При этом организация обращает внимание на заметное сокращение разрыва между объектами с лучшими и худшими оценками. В 2017 году разница составляла 38 процентов: лучший показатель достигал 100 процентов, а худший — 62 процентов. Теперь разрыв уменьшился до 13 процентов — от 86 до 99.

Одной из главных причин изменений надзорный орган называет инвестиции в развитие всей сети. Средства направляли как на модернизацию уже действующих объектов, так и на строительство новых. Среди ключевых направлений — улучшение предложений в сфере питания и розничной торговли, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей и обновление туалетных комнат. Также заметно повысилась доступность объектов для людей с инвалидностью.

В исследовании приняли участие 123 объекта, которыми управляют четыре крупнейших оператора Великобритании: Moto, Extra, Roadchef и Welcome Break. При этом при рассмотрении сервисных станций с наиболее высокими оценками следует учитывать, что семейная компания Gloucester Services, которой принадлежат многочисленные отмеченные наградами объекты и которая известна своими фермерскими магазинами, не участвовала в опросе Transport Focus.

Худшие сервисные станции Великобритании

Тем, кто планирует поездку домой, вероятно, особенно интересно узнать, какие сервисные станции получили самые низкие оценки. Судя по результатам, Roadchef предстоит многое сделать для улучшения показателей: четыре из пяти объектов с худшими результатами принадлежат этой группе, а всего она представлена шестью станциями в нижней десятке.

При этом среди пяти лучших объектов у Roadchef нет ни одного, а в первую десятку входит только одна ее станция.