В Великобритании использование автомобилей по выходным достигло рекордного уровня, однако по будням люди по-прежнему ездят меньше.

В Британии использование автомобилей по выходным наконец превысило допандемийный уровень. Спустя более пяти лет после локдаунов Covid-19, когда водителям предписывали оставаться дома, а автомобильный трафик сократился более чем на четверть, поездки на машинах по субботам и воскресеньям теперь превышают показатели 2019 года. При этом в остальные дни недели отставание составляет несколько процентных пунктов.

Согласно данным Министерства транспорта Великобритании ‘Domestic Transport Usage by Mode’, с 2024 года использование автотранспорта выросло на 3.2 per cent по сравнению с допандемийным уровнем. Однако главным образом это связано с увеличением эксплуатации коммерческих автомобилей.

С начала 2026 года использование легких коммерческих автомобилей (LCV) выросло на 24.3 per cent относительно 2019 года. Для легковых автомобилей, напротив, зафиксировано снижение на 2.2 per cent. При этом с начала года поездки на машинах по выходным выросли почти на два процента по сравнению с 2019 годом.

Почему же почти спустя половину десятилетия использование автомобилей все еще остается ниже допандемийного уровня? Особенно если учесть, что сейчас на дорогах Великобритании находится более чем на полтора миллиона машин больше, чем в 2019 году, когда их было зарегистрировано 35 million.

Во многом это объясняется изменением привычек. Пандемия побудила многих людей работать из дома, а после возобновления обычной жизни гибридный формат занятости привел к тому, что поездки на работу стали совершаться реже, чем до 2019/2020 годов. Еще одним фактором стали высокие цены на бензин и дизельное топливо. По данным страховой компании Tempcover, из-за этого почти половина водителей — 44 per cent — стала ездить меньше, причем чаще всего сокращались так называемые ‘non-essential’ поездки.

В целом дорожное движение всех видов транспорта в Великобритании превысило допандемийные показатели в 2025 году. В прошлом году автомобили и другие транспортные средства преодолели 342.6 billion miles против 338.6 billion в 2019 году. Однако значительная часть этого восстановления связана с активным развитием онлайн-торговли и служб доставки. В сентябре 2026 года на интернет-покупки пришлось 28 per cent розничных расходов в Великобритании, тогда как за аналогичный период 2018 года показатель составлял 18 per cent. Для доставки всех этих товаров используются фургоны и грузовики, что увеличивает интенсивность эксплуатации таких транспортных средств.

Рост популярности других видов транспорта почти не повлиял на общий уровень движения на дорогах. Использование автобусов по-прежнему не достигло допандемийных показателей и сейчас остается ниже них на 16 per cent.