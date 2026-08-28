Украина направила в FIA официальную жалобу на РАФ

Автомобильная федерация Украины (ФАУ) направила официальную жалобу в комитет FIA по этике после решения FIA отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Украинская сторона потребовала расследовать деятельность Российской автомобильной федерации (РАФ).

Как утверждается в жалобе ФАУ, РАФ открыла и продолжает работу своих представительств в Крыму, Севастополе, а также в Донецкой и Запорожской областях. По мнению украинской стороны, это противоречит уставу FIA и Международному спортивному кодексу, согласно которым в каждой стране должна действовать только одна национальная автомобильная федерация.

Кроме того, в заявлении указано, что глава РАФ Борис Ротенберг находится под международными санкциями, введёнными США, Великобританией, ЕС и другими странами.

FIA приняла решение отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов после аналогичного шага Международного олимпийского комитета.

После изменений в уставе FIA, внесённых в прошлом году, комитет по этике федерации находится под контролем президента FIA Мохаммеда бен Сулейема и его соратника — президента сената FIA Кармело Санса де Барроса.

В FIA пока не сообщили, получили ли жалобу от украинской стороны.