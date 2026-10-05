Великобритания рассматривает введение пошлин на китайские автомобили под давлением со стороны ЕС

Доминирование китайских автомобилей на автомобильном рынке Великобритании может оказаться недолгим. По сообщениям СМИ, правительство рассматривает возможность введения пошлин на импорт машин из Китая, чтобы договориться с ЕС о защите собственного автопрома.

Как пишет The Times, министр бизнеса Jonathan Reynolds разрабатывает новые тарифы на китайские автомобили. Таким образом власти хотят заручиться поддержкой ЕС на фоне переговоров вокруг спорных и потенциально опасных для британской отрасли законов ‘Made in Europe’. Это произошло всего через несколько недель после того, как депутат от Stalybridge and Hyde напрямую заявил Auto Express: “If you put trade protections up, they’ll probably be reciprocated and you’ll lose things.”

Европейские автопроизводители уже давно выражают обеспокоенность тем, что модели из Китая получили несправедливое преимущество. По их мнению, государственные субсидии Пекина могли способствовать формированию крайне низких цен. На этом фоне ЕС уже начал вводить пошлины на китайский импорт. Более высокие ставки применяются к производителям, которые, как считается, получили более значительную государственную поддержку. Дополнительно отрасли могут навредить новые законы ‘Made in Europe’, которые также потенциально угрожают автомобильному производству Великобритании.

Схема Made in Europe призвана защищать собственную промышленность ЕС. Она предусматривает для автомобилей местной сборки государственные гранты и налоговые льготы для покупателей, а также CO2-кредиты для производителей небольших электромобилей. Такие преимущества фактически делают несоответствующие требованиям модели неконкурентоспособными. Это особенно важно для Великобритании, поскольку автомобили, произведённые в стране, в настоящее время не имеют права на статус ‘Made in Europe’.