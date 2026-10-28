План Великобритании по развитию общественной зарядной инфраструктуры для электромобилей призван резко снизить затраты

Одновременно с ежегодным осенним бюджетом правительство опубликовало результаты анализа стоимости общественной зарядки электромобилей. Согласно выводам документа, такие меры, как перенос платы за зарядку на тарифы домашнего энергоснабжения, а также адресная финансовая поддержка операторов, могут снизить стоимость зарядки на местных общественных станциях максимум на 20 pence per kilowatt-hour. Для типичного электромобиля это эквивалентно экономии в £12 при полной зарядке.

В течение некоторого времени представители отрасли зарядки электромобилей призывали правительство снизить НДС на общественную зарядку с 20 per cent до уровня, установленного для бытового электричества, — пяти per cent. Однако, несмотря на судебные разбирательства, состоявшиеся ранее в этом году, Labour намерена закрепить действующую ставку в законодательстве в рамках Finance Bill 2026-27.

Вместо этого в обзоре, подготовленном под руководством председателя Government’s EV Energy Taskforce Philip New, предлагается другой подход — ‘porting’. Он позволит водителям электромобилей заряжать машины через общественную инфраструктуру, а затем включать соответствующие расходы непосредственно в домашний энергетический тариф и пользоваться более низкими ставками.

Согласно текущим предложениям, быстрые зарядные станции в эту систему не войдут: ‘porting’ будет доступен только для зарядной инфраструктуры переменного тока мощностью менее 50kW. Право на использование механизма также могут ограничить определённым местным районом, то есть он не будет распространяться на станции в другой части страны. Кроме того, вероятно, потребуется плата за доступ, которая покроет установку и обслуживание зарядной станции. Подобную модель сравнивают с распределением стоимости домашнего зарядного устройства для владельцев автомобилей с парковкой вне улицы — например, с выплатой £200 в год в течение пяти years.