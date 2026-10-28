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План Великобритании по развитию общественной зарядной инфраструктуры для электромобилей призван резко снизить затраты

Правительство Великобритании предложило перенести оплату общественной зарядки электромобилей на домашний тариф, что может снизить расходы до 20 пенсов за кВт·ч
РедакцияР
Редакция
28.10.2026, 20:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Одновременно с ежегодным осенним бюджетом правительство опубликовало результаты анализа стоимости общественной зарядки электромобилей. Согласно выводам документа, такие меры, как перенос платы за зарядку на тарифы домашнего энергоснабжения, а также адресная финансовая поддержка операторов, могут снизить стоимость зарядки на местных общественных станциях максимум на 20 pence per kilowatt-hour. Для типичного электромобиля это эквивалентно экономии в £12 при полной зарядке.

В течение некоторого времени представители отрасли зарядки электромобилей призывали правительство снизить НДС на общественную зарядку с 20 per cent до уровня, установленного для бытового электричества, — пяти per cent. Однако, несмотря на судебные разбирательства, состоявшиеся ранее в этом году, Labour намерена закрепить действующую ставку в законодательстве в рамках Finance Bill 2026-27.

Вместо этого в обзоре, подготовленном под руководством председателя Government’s EV Energy Taskforce Philip New, предлагается другой подход — ‘porting’. Он позволит водителям электромобилей заряжать машины через общественную инфраструктуру, а затем включать соответствующие расходы непосредственно в домашний энергетический тариф и пользоваться более низкими ставками.

Согласно текущим предложениям, быстрые зарядные станции в эту систему не войдут: ‘porting’ будет доступен только для зарядной инфраструктуры переменного тока мощностью менее 50kW. Право на использование механизма также могут ограничить определённым местным районом, то есть он не будет распространяться на станции в другой части страны. Кроме того, вероятно, потребуется плата за доступ, которая покроет установку и обслуживание зарядной станции. Подобную модель сравнивают с распределением стоимости домашнего зарядного устройства для владельцев автомобилей с парковкой вне улицы — например, с выплатой £200 в год в течение пяти years.

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