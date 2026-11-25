Автомобильная промышленность Великобритании может получить важную поддержку со стороны Ирландии. Новое предложение способно позволить Соединённому Королевству присоединиться к общеевропейской схеме Made in Europe без введения тарифов на импорт из Китая.

Схема Made in Europe, также известная как Industrial Accelerator Act, была разработана для защиты европейского автопрома от конкурентов из Китая, которые активно снижают цены. Европейские страны, присоединившиеся к инициативе, могут не платить стандартные 10 per cent импортных пошлин при ввозе автомобилей из государств, обладающих статусом ‘Made in Europe’. Электромобили также получают доступ к местным субсидиям и программам стимулирования, что повышает их конкурентоспособность.

“Made in Europe could effectively lock us out of Europe and, together with tougher rules of origin and ongoing trade disruption, the competitiveness of UK production is under threat,” said the chief executive of the UK’s Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Mike Hawes.

В 2025 году 60 per cent автомобилей, экспортированных из Великобритании, направлялись в ЕС. Стоимость этой торговли составила €10 billion, из которых €9 billion пришлось только на автомобили. Европа остаётся крупнейшим экспортным рынком страны, поэтому правительство стремится заключить соглашение. Однако одним из главных препятствий стали автомобили из Китая.