Международная версия компактного электрического кей-кара Suzuki eSky дебютирует 25 November. На новом тизерном изображении показан передний бампер, отличающийся от элемента японской версии для внутреннего рынка (JDM), впервые представленной в августе. Это может указывать на определённые изменения в варианте, предназначенном для Великобритании.

Стоимость и точные сроки выхода модели пока неизвестны. Однако после начала продаж eSky в 2027 году автомобиль сможет оказаться дешевле многих конкурентов в классе городских машин, предложив при этом больший запас хода и более богатое оснащение.

Японская версия относится к категории кей-каров и поэтому соответствует строгому набору требований, определяющих её габариты и характеристики. Аналогичный подход применяется к Honda Super-N, хотя эту модель сделали длиннее и шире, а также увеличили её мощность с учётом предпочтений европейских покупателей. Пока неясно, подвергнет ли Suzuki международную версию eSky таким же изменениям. В противном случае на фоне конкурентов автомобиль будет выглядеть особенно миниатюрным.

Длина JDM eSky составляет всего 3,395mm — почти на 400mm меньше, чем у уже компактного Renault Twingo. Ещё заметнее разница в ширине: eSky на 245mm уже Renault. Это позволит модели эффективнее передвигаться по городским улицам, но одновременно может сделать её менее подходящей для поездок по автомагистралям и за пределами города.