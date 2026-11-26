По итогам января—сентября 2026 года «Страховой Дом ВСК» назвал LADA и китайские грузовики Shacman марками, которые чаще всего становились объектами хищений автомобилей и техники. На них пришлось 24% и 22% случаев соответственно, сообщили «Газете.Ru» в страховой компании.

В антирейтинг также вошла Hyundai: ее доля составила 6%. Столько же эпизодов пришлось на «КамАЗ» и УАЗ — по 6% на каждую марку.

Большинство обращений по риску «угон» поступило в ВСК от юридических лиц. Их доля составила 85,7% заявок. При этом чаще всего речь шла о лизинговых автомобилях. На мужчин пришлось 8,16% случаев, а на женщин — 6,12%.

Наиболее часто с угонами сталкивались владельцы в возрасте от 41 до 50 лет — их доля составила 50%. Еще 25% случаев пришлось на людей в возрасте 51–60 лет. Среди автомобилистов от 31 до 40 лет и молодежи до 30 лет зафиксировано по 12,5% случаев.

Лидером региональной статистики стала Амурская область, на которую пришлось 46% обращений. В ВСК связали этот показатель прежде всего с хищениями лизингового автопарка. На втором месте оказалась Нижегородская область с долей 20%, на третьем — Московская область, где показатель составил 10%. В антирейтинг также попали Свердловская область, Москва и Забайкальский край.

Ранее «Страховой Дом ВСК» сообщил о росте числа автомобильных угонов в России за девять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В статистику компании вошли также случаи невозврата автомобилей лизинговым компаниям.