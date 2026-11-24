Чемпион Формулы 3 сезона 2026 года Уго Угочукву в следующем сезоне будет выступать в Формуле 2 за Campos Racing. При этом дебют американского гонщика в новой для него серии состоится уже в предстоящий уик-энд в Катаре.

Van Amersfoort Racing объявила о заключении соглашения с Угочукву на два последних этапа сезона — в Катаре и Абу-Даби. В команде он заменит Хию Ямакоши и станет напарником Рафаэля Виллагомеса. Ямакоши ранее провёл в Формуле 2 только один этап в Баку, где выступал вместо Нико Варроне. Причины замены японского гонщика не раскрываются.

Уго Угочукву: «Я очень рад присоединиться к Формуле 2 на двух заключительных этапах сезона 2026 года. Большое спасибо Van Amersfoort Racing за эту возможность. Я с нетерпением жду выезда на трассы в Катаре и Абу-Даби и встречи со всеми».