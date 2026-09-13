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Уго Угочукву стал чемпионом Формулы-3 в сезоне 2026 года!

Формула 3: Туукка Тапонен одержал первую победу в карьере в финале сезона 2026 года на Мадринге, а Уго Угочукву стал чемпионом молодёжной серии
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.09.2026, 11:41·3 мин
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Фото: F1news.ru

На трассе Мадринг прошла заключительная гонка сезона 2026 года, по итогам которой определился чемпион. Победу одержал Туукка Тапонен, а титул в молодёжной серии завоевал Уго Угочукву.

Воскресная гонка началась при солнечной погоде. К старту температура воздуха достигла +20С, а асфальта – +28С. Два претендента на чемпионство, имевшие равное количество очков, начинали заезд с разных позиций: Уго Угчоукву — со второй, а Фредди Слейтер — с восьмой.

Поул достался Туукке Тапонену. Между Угочукву и Слейтером на стартовой решётке расположились Педро Клеро, Таито Като, Маттиа Кольнаги, Энцо Делиньи и Алессандро Джусти.

Тапонен сохранил лидерство после старта. Угочукву и Клеро удержали второе и третье места, тогда как Слейтер опустился на девятую позицию, пропустив Эвана Дэвида. Джусти опередил Делиньи в борьбе за шестое место.

На четвёртом круге из девятнадцати Слейтер установил лучшее время — 1:52.825. Уже на следующем круге в связке первого и второго поворотов он прошёл Эвана и поднялся на восьмое место. Тогда же Нандхавуд Бхиромбхакди повредил переднее антикрыло в пятом повороте. На трассе появились жёлтые флаги, однако гонщик самостоятельно добрался до боксов.

После этого борьба на трассе стала менее острой. К одиннадцатому кругу Тапонен увеличил преимущество над Угочукву до 1,2 секунды. Лучший круг к этому моменту принадлежал Николе Лакорте — 1:51.773.

На шестнадцатом круге Эрнесто Ривера обошёл Дэвида и занял девятое место. К семнадцатому кругу на трассе вновь появились жёлтые флаги, после чего выехал автомобиль безопасности. Причиной стала остановка Хию Ямакоши, занимавшего тринадцатую позицию.

Рестарт состоялся на финальном круге. Первая десятка без риска добралась до финиша. Туукка Тапонен одержал первую победу в карьере, а Уго Угочукву, завершивший гонку вторым, стал первым чемпионом Формулы 3 из США. Третьим финишировал победитель субботней гонки Педро Клеро.

Фредди Слейтер завершил сезон в статусе вице-чемпиона. Третье место в личном зачёте занял Таито Като.

ПилотКомандаКруги
1. Т.ТапоненMP Motorsport19
2. У.УгочуквуCampos Racing19
3. П.КлероRodin Motorsport19
4. Т.КатоART Grand Prix19
5. М.КольнагиMP Motorsport19
6. А.ДжустиMP Motorsport19
7. Э.ДелиньиVan Amersfoort Racing19
8. Ф.СлейтерTrident19
9. Э.РивераCampos Racing19
10. Э.ДэвидAIX Racing19
11. Б.БадоерRodin Motorsport19
12. Т.НаэльCampos Racing19
13. А.ПауэллPrema Racing19
14. Ф.МаклафлинHitech19
15. Д.НакамураHitech19
16. Д.УортонPrema Racing19
17. Б.дель ПиноVan Amersfoort Racing19
18. М.де ПалоTrident19
19. К.ЛиART Grand Prix19
20. Н.ЛакортеDAMS Lucas Oil19
21. Н.СтромстедTrident19
22. М.ГладышART Grand Prix19
23. Ф.БаррикеллоAIX Racing19
24. N.MaccagnaniRodin Motorsport19
25. У.ШинHitech19
26. Х.ГарфиасPrema Racing19
27. Н.БхиромбхакдиDAMS Lucas Oil18
-. Х.ЯмакошиVan Amersfoort Racing16

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