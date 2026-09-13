Уго Угочукву стал чемпионом Формулы-3 в сезоне 2026 года!

На трассе Мадринг прошла заключительная гонка сезона 2026 года, по итогам которой определился чемпион. Победу одержал Туукка Тапонен, а титул в молодёжной серии завоевал Уго Угочукву.

Воскресная гонка началась при солнечной погоде. К старту температура воздуха достигла +20С, а асфальта – +28С. Два претендента на чемпионство, имевшие равное количество очков, начинали заезд с разных позиций: Уго Угчоукву — со второй, а Фредди Слейтер — с восьмой.

Поул достался Туукке Тапонену. Между Угочукву и Слейтером на стартовой решётке расположились Педро Клеро, Таито Като, Маттиа Кольнаги, Энцо Делиньи и Алессандро Джусти.

Тапонен сохранил лидерство после старта. Угочукву и Клеро удержали второе и третье места, тогда как Слейтер опустился на девятую позицию, пропустив Эвана Дэвида. Джусти опередил Делиньи в борьбе за шестое место.

На четвёртом круге из девятнадцати Слейтер установил лучшее время — 1:52.825. Уже на следующем круге в связке первого и второго поворотов он прошёл Эвана и поднялся на восьмое место. Тогда же Нандхавуд Бхиромбхакди повредил переднее антикрыло в пятом повороте. На трассе появились жёлтые флаги, однако гонщик самостоятельно добрался до боксов.

После этого борьба на трассе стала менее острой. К одиннадцатому кругу Тапонен увеличил преимущество над Угочукву до 1,2 секунды. Лучший круг к этому моменту принадлежал Николе Лакорте — 1:51.773.

На шестнадцатом круге Эрнесто Ривера обошёл Дэвида и занял девятое место. К семнадцатому кругу на трассе вновь появились жёлтые флаги, после чего выехал автомобиль безопасности. Причиной стала остановка Хию Ямакоши, занимавшего тринадцатую позицию.

Рестарт состоялся на финальном круге. Первая десятка без риска добралась до финиша. Туукка Тапонен одержал первую победу в карьере, а Уго Угочукву, завершивший гонку вторым, стал первым чемпионом Формулы 3 из США. Третьим финишировал победитель субботней гонки Педро Клеро.

Фредди Слейтер завершил сезон в статусе вице-чемпиона. Третье место в личном зачёте занял Таито Като.