Удалённый запуск и контроль уровня топлива: возможности приложения Tenet Plus

Компания Tenet Plus разработала фирменное мобильное приложение для владельцев новых автомобилей бренда. С его помощью можно дистанционно контролировать состояние машины и управлять отдельными функциями, сообщается на официальном сайте Tenet Plus.

Телематическая система позволяет отслеживать давление в шинах, уровень топлива и местоположение автомобиля. Через приложение также можно удаленно запустить двигатель, установить комфортную температуру в салоне, а также управлять люком и стеклами.

Сервис предоставляет доступ к информации о техническом состоянии автомобиля: актуальности гарантийного обслуживания, истории ремонтных работ и предстоящих ТО. Кроме электронной сервисной книжки, в приложение встроены руководство по эксплуатации и памятка со значениями индикаторов.

Интерактивная карта помогает найти ближайший ДЦ и записаться на сервис. При необходимости через платформу можно обратиться в службу поддержки, перейти на страницы марки в соцсетях или принять участие в опросах.

В актуальный модельный ряд Tenet Plus для России входят переднеприводные кроссоверы L4 и L6. «Четверка» относится к сегменту компактных кроссоверов, а более крупный L6 представлен в нише среднеразмерных паркетников C+.

Ранее стало известно, что марка Tenet Plus поделилась планами в России на 2027 год. В будущем новый отечественный автобренд намерен вывести на домашний рынок гибридную модель.

Фото: Tenet Plus