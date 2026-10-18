McLaren не планирует привлекать Норриса к тестам MCL-HY

В сентябре Ландо Норрис принял участие в тестах новейшего гиперкара McLaren MCL-HY, которые проходили в Портимао. Эта машина должна дебютировать в WEC в 2027 году, а сам гонщик McLaren и действующий чемпион мира остался доволен полученным опытом. Впервые за руль такого спортпрототипа Норрис сел в июле на Фестивале скорости в Гудвуде.

При этом McLaren не планирует в дальнейшем привлекать Норриса к испытаниям гиперкара. Об этом журналистам в Барселоне, где сегодня стартует очередной этап чемпионата мира по гонкам на выносливость, сообщил Джеймс Баркли, руководитель McLaren Hypercar Team.

«Пока таких планов нет, – цитирует Баркли американское издание Racer. – Конечно, мы бы с удовольствием его позвали, но у Ландо очень плотная программа, и однозначно, что его приоритетом остаётся Формула 1. Но, конечно, здорово, что он получил опыт пилотирования нашей машины, а на будущее ничего исключать нельзя.

Сам-то он хочет вернуться и вновь сесть за руль, и я точно знаю, что если бы график позволил, он бы так и поступил. Но больше ничего добавить не могу. И всё-таки здорово, что ему захотелось попробовать нашу машину на ходу и проверить, на что она способна. Это подтверждает, что в настоящее время WEC привлекает внимание лучших гонщиков мира.

По словам Баркли, на тестах Норрис успешно справился с управлением MCL-HY и сразу продемонстрировал высокий темп. Руководству команды также было важно услышать его мнение, поскольку ранее он не пилотировал технику такого типа.

«Безусловно, на тестах, сев за руль MCL-HY, Ландо отлично справился с делом. Уровень его мастерства хорошо виден, и он сразу поехал очень быстро. Кроме того, нам было очень интересно узнать его впечатления, ведь он впервые пилотировал такую технику.

Конечно, в своё время он выступал в Дайтоне, и нельзя сказать, что гонки на выносливость для него совсем в новинку. Но его можно считать хорошим барометром, и он отметил сильные стороны нашего гиперкара, а также подсказал, за счёт чего можно прибавить. Ему всё так понравилось, что он едва не опоздал на самолёт, потому что увлечённо беседовал с нашими инженерами на совещании после сессии».

Ранее в McLaren уже говорили об интересе Ландо Норриса и Оскара Пиастри к гонкам на выносливость. В первую очередь речь шла о возможном участии в «24 часов Ле-Мана».

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, в одном из интервью отмечал, что оба гонщика команды Формулы 1 хотели бы в следующем году выступить в классическом марафоне на кольце Сартэ. Судя по словам Джеймса Баркли, ему известно о таком желании Норриса.

«Тут есть над чем поразмыслить, если говорить о будущем, – заявил он. – У Ландо впереди долгая карьера в автоспорте, и я не сомневаюсь, что в какой-то момент ему захочется осуществить и эту мечту».

Тем временем McLaren продолжает формировать заводскую команду для участия в WEC. На данный момент официально подтверждены контракты только с тремя гонщиками: Миккель Йенсен, Лоренс Вантур и Алекс Линн.

Как сообщил Баркли, в следующем месяце команда намерена пригласить на тесты в Монце уже шесть гонщиков. К тому моменту должно быть подготовлено и второе шасси MCL-HY.