В предстоящее воскресенье, 30 ноября, Ульяновский автозавод отметит 85-летие. В юбилейную программу войдут презентация концепции нового заводского музея, запуск высокотехнологичного участка лазерной резки на прессовом производстве и торжественное мероприятие.

27 ноября в Ульяновске представят концепцию Центра истории УАЗ им. А.М. Рахманова. Официальное открытие пространства запланировано на лето 2027 года. Площадь нового музейного комплекса составит 3600 м2. В нем разместят масштабную историческую экспозицию, в том числе модели автомобилей, которые в разные годы выпускались на предприятии.

Историческое пространство объединит музей, ландшафтный парк и коворкинг-центр. Комплекс расположится на Московском шоссе и будет доступен для свободного посещения жителями и гостями Ульяновска.

В презентации примут участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов и Альберт Рахманов — автор товарного знака УАЗ и конструктор-дизайнер многих моделей завода.

На заводе «Штамповые технологии» в Парке новых технологий «Соллерс» пройдет церемония запуска высокотехнологичного участка пятиосевой лазерной резки. Кроме того, будет введен в эксплуатацию один из самых мощных в технологической цепочке группы «Соллерс» прессов мощностью 2500 тонн-сил.

Новый комплекс, оснащенный пятиосевыми станками, предназначен для высокоточной трехмерной резки крупных кузовных деталей сложной геометрии. Он также позволит значительно ускорить освоение производства новых деталей. Разделительные операции переведут на лазерную резку, благодаря чему необходимость в изготовлении штамповой оснастки отпадет.

Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, запуск нового пресса расширит технологические возможности предприятия. Оборудование позволит штамповать крупные детали рам и кузовов для пикапов и внедорожников Sollers, а в перспективе — для обновленных автомобилей УАЗ.

Объем инвестиций в организацию нового прессового производства в Ульяновске составляет 1,1 млрд рублей. Из этой суммы 850 млн рублей были привлечены в виде льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП).

Ранее, 24 ноября, УАЗ запустил серийное производство обновленных моделей «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х». Автомобили получили агрегаты российского производства, а также изменения во внешнем виде и интерьере.