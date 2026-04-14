УАЗ объявил будущее «Буханки» и «Хантера»: что ждет легендарные автомобили в России

Ульяновский автомобильный завод сохраняет производство автомобилей СГР («Буханка») и внедорожника «Хантер». Об этом стало известно 10 апреля, когда представители предприятия заявили о стабильном спросе на эти модели, сообщает газета «Известия».

В компании подчеркнули, что СГР и «Хантер» по-прежнему востребованы среди покупателей. Несмотря на освоение новых моделей Sollers на конвейере, прекращать выпуск этих автомобилей завод не планирует.

В настоящее время на предприятии проходят ресурсные испытания обновленного внедорожника УАЗ «Патриот». Тестовые заезды организованы как в городских условиях, так и на загородных маршрутах. Ожидается, что обновленные автомобили поступят к дилерам к началу осени 2026 года.

Модернизированный УАЗ Патриот оснащен новым дизельным двигателем объемом 2,0 литра, развивающим мощность 136 л.с. и крутящий момент 320 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Помимо этого, модель получила светодиодную оптику и новое рулевое колесо, изготовленное в России с использованием магниевого каркаса.

Ранее сообщалось, что автомобили УАЗ СГР пользуются высоким спросом на российском рынке. По итогам 2025 года «Буханка» стала самой продаваемой моделью бренда, разошедшись тиражом 7,6 тысячи экземпляров. Ее доля в структуре продаж марки превысила 38%. В то же время УАЗ «Хантер» оказался наименее популярной моделью — его выбрали около 300 покупателей.

