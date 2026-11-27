На территории Ульяновского автозавода в рамках торжеств по случаю 85-летия предприятия представили обновленный внедорожник УАЗ «Патриот». Выпуск автомобилей с литерой «Х» в названии уже начался, однако продажи стартуют только в 2027 году.

От нынешней версии новый УАЗ «Патриот Х» отличается дизайном легкосплавных колесных дисков и фарами со светодиодной «начинкой». Более заметные изменения произошли в салоне: автомобиль получил переднюю панель новой формы, обновленный блок управления климатом и новый мульти-руль с магниевым каркасом российского производства.

В оснащение внедорожника также вошли современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, электроподогрев передних и задних сидений, ветрового стекла и обода руля. Кроме того, предусмотрены разъемы USB Type A и Type C, поддерживающие быструю зарядку или передачу данных.

После обновления для УАЗ «Патриот» будут доступны два двигателя. Первый — уже знакомый 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» ZMZ Pro мощностью 149,6 л. с. и крутящим моментом 235 Нм. Вторым стал 2,0-литровый турбодизель Sollers 550010 мощностью 136 л. с., производство которого локализовано на моторном заводе «Соллерс» в Елабуге. Максимальный крутящий момент двигателя составляет 320 Нм и доступен уже с 1600 об/мин.

Представители Ульяновского автозавода отмечали, что новый дизель оснащен системой рециркуляции выхлопных газов и сажевым фильтром с возможностью принудительного прожига. Двигатель соответствует экологическим нормам «Евро-5». Оба силовых агрегата будут работать в сочетании с новой шестиступенчатой «механикой» с тросовым управлением.

«Бензиновые и дизельные версии «Патриот Х» отличаются конструкцией кузова и рамы. В силу особенностей компоновки, машины отличаются формой моторного щита и точками крепления силовых агрегатов», — рассказал главный технолог УАЗа Виталий Штерн.

В состав модернизированной системы активной безопасности УАЗ «Патриот Х» вошли ABS и ESP, система помощи при старте в гору, а также электронная блокировка дифференциала.

Аналогичные обновления получили еще две модели УАЗ «нового модельного ряда» — «Пикап» и «Профи». Они также оснащаются дизельным двигателем и шестиступенчатой механической трансмиссией, а в названии получили литеру «Х». Продажи этих автомобилей начнутся одновременно с «Патриотом» в 2027 году.

Ранее Ульяновский автозавод внедрил на одной из линий кузовного конвейера систему комплектной подачи деталей. Компоненты для сборки подбираются по VIN-номеру автомобиля.