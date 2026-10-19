УАЗ представил новый рамный внедорожник, превосходящий «Патриот» по размерам и мощности. Когда он поступит в продажу?

Корпоративный Telegram-канал Ульяновского автозавода «УАЗ Сегодня» разместил снимок обновленного УАЗ «Патриот» и нового рамного внедорожника Sollers S9. Серийный выпуск последнего с конца сентября организован на мощностях Парка новых технологий, расположенного в периметре индустриального комплекса УАЗ.

На опубликованном фото Sollers S9 стоит рядом с обновленным УАЗ «Патриот». Сейчас «Патриот» выпускают опытными партиями, а его полноценное производство на конвейере начнется в течение ближайших двух недель. Снимок позволяет оценить разницу в габаритах автомобилей.

По длине и ширине Sollers S9 совпадает с китайской «донорской» моделью JAC JS9: 5200 мм и 1965 мм соответственно. При этом по высоте новый внедорожник меньше на 35 мм — 1885 мм против 1920 мм, а по колесной базе уступает 20 мм — 3090 мм против 3110 мм.

Фотографию двух внедорожников сделали во время визита на индустриальную площадку в Ульяновске представителей отделений Российского союза промышленников и предпринимателей Приволжского федерального округа. Они знакомились с производственными возможностями предприятия и перспективными направлениями сотрудничества.

В ходе посещения представители РСПП ознакомились с выпуском компонентов систем пассивной безопасности, побывали на предприятии «Штамповые технологии» и увидели, как автомобили собирают на главном конвейере Ульяновского автозавода.

Серийное производство крупного рамного внедорожника Sollers S9 стартовало 24 сентября. Модель выпускается по полному циклу с применением штампованных деталей УАЗовского производства. Первые поставки дилерам планируется начать с декабря, а продажи — запустить в конце 2026 года.

Фото: Автоновости Дня

Новый Sollers S9 будет доступен с бензиновым или дизельным двигателем, работающими в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В основу внедорожника лег пикап Sollers ST9, который, в свою очередь, представляет собой лицензионную копию китайского JAC T9.

Над Sollers S9 работали инженеры компании «Соллерс» совместно с технологическим партнером и при участии МГТУ им. Баумана. Специалисты университета подключились к проекту на финальном этапе. В частности, они занимались интерьером, решеткой радиатора и выбором оптимального места для камеры кругового обзора.

По неподтвержденным данным, Sollers S9 предложат с двумя вариантами салона — пятиместным и семиместным. Предварительно известно и о характеристиках силовых установок: 2,0-литровый турбодизель развивает 163 лошадиные силы, а бензиновый турбомотор такого же объема — 224 силы.

Автор: Иван Бахарев