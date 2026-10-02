УАЗ пока не определился с ценой нового внедорожника

Представители пресс-службы УАЗ опровергли цены на обновленный внедорожник, которые ранее называли дилеры. Они подчеркнули, что официальные продажи модели еще не начались, поэтому рекомендованные розничные цены (РРЦ) для доступных комплектаций пока не объявлялись.

В компании добавили: ближе к старту продаж будут опубликованы актуальные и официально утвержденные брендом цены.

Причиной недоразумения, вероятно, стали объявления о будущих поставках модернизированного “Патриота”, размещенные на многочисленных онлайн-площадках дилеров.

После обновления «УАЗ Патриот» получит отечественный двухлитровый дизель мощностью 136 л.с. и электромеханическую раздаточную коробку с управлением «шайбой».

Передача мощности на колеса будет осуществляться через новую российскую механическую шестиступенчатую коробку передач. Ее установят в сочетании с 2,7 литровым бензиновым двигателем ZMZ Pro мощностью 150 л. с.

Как сообщил 23 сентября Ильнур Сахабиев, Генеральный директор УАЗ, для модели «Патриот» пересмотрят комплектации. На первом этапе планируется предложить две версии, которые будут заметно различаться уровнем оснащения и стоимостью.

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